Игроки Terraria дали команде "разрешение" отложить обновление

Сообщество Terraria дало разработчику игры «разрешение» отложить выпуск следующего обновления. На этот раз разработчик Redigit обратился к своему сообществу с вопросом, следует ли ему отложить обновление 1.4.5, ускорить сроки или отказаться от всего и создать новую игру. Сообщество подавляющим большинством проголосовало за первый вариант.

Redigit и его команда потратят все необходимое время, чтобы сделать обновление Terraria 1.4.5 как можно лучше. Однако тот факт, что более 23% из 26 366 голосов призвали разработчика отменить все и создать новую игру, является интригующим поворотом.

Наименее проголосовавшим оказался вариант, который просил команду поторопиться и быстро перейти к следующему обновлению.

Terraria существует уже 12 лет и продолжает обновляться, хотя автор несколько раз заявлял, что предстоящее обновление фактически будет последним. Однако каждый раз команда повторяет свои шаги и открывает новый контент.

Причина очень проста. Как также указывает Redigit, Terraria продолжает хорошо продаваться, и поэтому команда должна продолжать поддерживать игру.