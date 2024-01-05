Игроки Terraria дали команде "разрешение" отложить обновление

Сообщество Terraria дало разработчику игры «разрешение» отложить выпуск следующего обновления. На этот раз разработчик Redigit обратился к своему сообществу с вопросом, следует ли ему отложить обновление 1.4.5, ускорить сроки или отказаться от всего и создать новую игру. Сообщество подавляющим большинством проголосовало за первый вариант.
Redigit и его команда потратят все необходимое время, чтобы сделать обновление Terraria 1.4.5 как можно лучше. Однако тот факт, что более 23% из 26 366 голосов призвали разработчика отменить все и создать новую игру, является интригующим поворотом.
Наименее проголосовавшим оказался вариант, который просил команду поторопиться и быстро перейти к следующему обновлению.
Terraria существует уже 12 лет и продолжает обновляться, хотя автор несколько раз заявлял, что предстоящее обновление фактически будет последним. Однако каждый раз команда повторяет свои шаги и открывает новый контент.
Причина очень проста. Как также указывает Redigit, Terraria продолжает хорошо продаваться, и поэтому команда должна продолжать поддерживать игру.
С одной стороны это очень круто, а со второй ждать ждать ждать и ЖДАТЬ
Ну, так, наверное, лучше подождать, чтобы получить нормальный продукт, нежели выпустить полуфабрикат, наполненный багами, фиговой оптимизацией?
Ну это точно последние, да?🤓
ну заплачь гена водкохлебател
Для такой игры хочется, что-бы "последнее" обновление вышло как можно позже