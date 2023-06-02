По мотивам Terraria выпустят настольную игру ©

Поклонников видеоигры Terraria ждет приятное событие: ее создатель Re-Logic и инди-студия Paper Fort Games объявили о предстоящей настольной адаптации популярной игры-песочницы.

Этот амбициозный проект призван объединить сложную механику цифрового игрового мира Terraria, включая исследование биомов, развитие персонажа, строительство базы и эпические сражения, с элементами традиционной настольной игры. Игра, рассчитанная на совместное прохождение, будет отличаться новым свежим художественным стилем, сохраняя при этом суть оригинальной игры, что должно понравиться как опытным игрокам Terraria, так и новичкам.

Выражая свое волнение по поводу сотрудничества, Paper Fort Games поделились своим глубоким восхищением тем, чего Re-Logic, небольшая команда, достигла с Terraria, и их постоянной приверженностью сообществу. Адаптация настольной игры призвана перенести уникальную вселенную Terraria на столешницу, обеспечивая новое измерение опыта игры в Terraria.

Кооперативная настольная игра, рассчитанная на 1-4 игроков, обещает сохранить основной принцип Terraria - копать, сражаться, исследовать и строить. Новая обложка игры предлагает игрокам взглянуть на приключенческое путешествие, которое их ожидает.

Что касается сроков выхода игры, то настольная игра Terraria все еще находится на стадии разработки, а ее создатели сосредоточены на доработке игры, чтобы создать качественную финальную версию. Таким образом, запуск игры в течение этого года представляется маловероятным. Более конкретные сроки появятся ближе к этапу краудфандинга, когда разработчики будут лучше представлять себе ход и масштаб проекта. Поклонникам Terraria также следует остерегаться периодических спойлеров, что является традицией сообщества Terraria.

Что касается покупки и краудфандинга, создатели планируют следовать обычной для индустрии настольных игр практике краудфандинга, чтобы достичь желаемого масштаба и уровня качества. Paper Fort Games, наряду с родственной ей компанией Stone Sword Games, имеет похвальную историю в краудфандинге и успешном запуске исключительных игр. Более конкретные детали относительно краудфандинга - сроки, суммы, уровни вознаграждения - будут опубликованы в свое время.