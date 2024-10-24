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Terrarium 2027 г.
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, Аниме
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Авторы Nikke анонсировали шутер Terrarium про боевых аниме-девушек

Simple Jack
Новости

Бывшие сотрудники Shift Up, создавшие популярную мобильную игру Nikke: Goddess of Victory, основали новую студию GPNU и показали свой первый проект. Авторы работают над шутером Terrarium в аниме-стилистике.

По сюжету игры на землю напали инопланетяне. Человечество потерпело поражение, ушло под землю и построило там новые города. Героями шутера будут девушки-воительницы, пилотирующие огромных человекоподобных роботов.

В Terrarium будет кооперативный режим для трех человек, разнообразные локации и множество видов роботов. Также девушки смогут трансформировать своего меха и летать.

Разработка проекта пока только началась. Terrarium выйдет в 2027 году на iOS, Android и ПК.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Jarvis666

2027 год... Не доживëм))

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Mystik_86

да ты оптимист...

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Haim Agihev

Что то в этот раз то, из за чего играют в Никке выглядит слабо и опять скорей всего без локализации и свободного доступа для ру

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Vitaminozic

народ там чтото было? мне жопа гг перекрыла весь экран и я ничего не рассмотрел.

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