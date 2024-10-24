Авторы Nikke анонсировали шутер Terrarium про боевых аниме-девушек

Бывшие сотрудники Shift Up, создавшие популярную мобильную игру Nikke: Goddess of Victory, основали новую студию GPNU и показали свой первый проект. Авторы работают над шутером Terrarium в аниме-стилистике.



По сюжету игры на землю напали инопланетяне. Человечество потерпело поражение, ушло под землю и построило там новые города. Героями шутера будут девушки-воительницы, пилотирующие огромных человекоподобных роботов.

В Terrarium будет кооперативный режим для трех человек, разнообразные локации и множество видов роботов. Также девушки смогут трансформировать своего меха и летать.



Разработка проекта пока только началась. Terrarium выйдет в 2027 году на iOS, Android и ПК.