Сборник Tetris Forever выйдет в следующем месяце

Digital Eclipse объявила дату выхода Tetris Forever — сборника, приуроченного к 40-летию культовой игры. Уже 12 ноября владельцы PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК смогут окунуться в мир падающих фигурок, причём в самых разных его проявлениях.

В коллекцию войдёт более 15 игр, включая реконструкцию самого первого «Тетриса» 1984 года для Электроники 60. Кроме того, игроки впервые получат доступ к таким редкостям, как Super Bombliss и Tetris Battle Gaiden. А чтобы утолить жажду знаний, разработчики подготовили интерактивный музей с документалкой об истории «Тетриса».

Также Digital Eclipse приготовила особый сюрприз — абсолютно новую игру Tetris Time Warp. В ней команды из четырёх игроков будут путешествовать по разным эпохам «Тетриса», словно в машине времени.