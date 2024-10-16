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Tetris Forever 12.11.2024
Аркада, Логические
4.7 3 оценки

Сборник Tetris Forever выйдет в следующем месяце

Lunersun
Новости

Digital Eclipse объявила дату выхода Tetris Forever — сборника, приуроченного к 40-летию культовой игры. Уже 12 ноября владельцы PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК смогут окунуться в мир падающих фигурок, причём в самых разных его проявлениях.

В коллекцию войдёт более 15 игр, включая реконструкцию самого первого «Тетриса» 1984 года для Электроники 60. Кроме того, игроки впервые получат доступ к таким редкостям, как Super Bombliss и Tetris Battle Gaiden. А чтобы утолить жажду знаний, разработчики подготовили интерактивный музей с документалкой об истории «Тетриса».

Также Digital Eclipse приготовила особый сюрприз — абсолютно новую игру Tetris Time Warp. В ней команды из четырёх игроков будут путешествовать по разным эпохам «Тетриса», словно в машине времени.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Если и есть в природе чел более чудной чем Сапковский то это Алексей Пажитнов

0
Nowhere

продажный чел

-1
Wolfenstein

тетрис выходит ! межгалактическое событие! 110 из 10 , джвадцать лет такую игру ждали ! никогда раньше не было и вот опять

-2