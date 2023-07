Представлен кровавый трейлер The Texas Chain Saw Massacre ©

The Texas Chain Saw Massacre, асимметричный хоррор, разработанный Sumo Digital, был представлен геймплейным трейлером во время ID@Xbox Showcase за месяц до релиза игры

Как видно из видео, механика, характеризующая игровой процесс The Texas Chain Saw Massacre, практически идентична механике классической Dead by Daylight, то есть это асимметричный мультиплеер, в котором один игрок управляет злодеем, а другой — выжившими.

Конечно, будут и знаковые фигуры фильма, прежде всего Кожаное лицо с его бензопилой, а также определенная степень насилия, которая проявляется, в частности, в сценах убийства жертв.

The Texas Chain Saw Massacre выйдет на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One 18 августа 2023 года.