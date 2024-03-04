Состоялся релиз изометрической ролевой игры The Thaumaturge на ПК

После небольшой задержки The Thaumaturge наконец-то вышла, по крайней мере, на ПК. Она выйдет на Xbox Series и PlayStation 5 позже (дата пока не указана). Игру сравнивают с Disco Elysium, и, конечно, можно понять, почему: это изометрическая сюжетная детективная ролевая игра с множеством вариантов выбора. И действие происходит в Варшаве начала 20-го века.
The Thaumaturge обходит традиционные элементы жанра и предлагает побочные квесты, органично интегрированные с основной историей, а также содержательное, личное, основанное на повествовании приключение, подкрепленное множеством небольших историй.
Влияйте на персонажей и манипулируйте ими, прокладывая свой путь в этом мире. Будьте осторожны, поскольку каждое решение влечет за собой последствия, которые либо сдерживают, либо питают ваши внутренние недостатки, такие как гордость, пылкость или интриги. Дайте эффективные ответы через диалоговую систему, основанную на выборе.
дожили - теперь доработка интерфейса продается за доп деньги
отлично, надюсь в итоге годнота вышла
Выглядит интереснее диско