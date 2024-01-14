Ремастер The Last Of Us Part 2 раньше времени оказался у игроков

За несколько дней до официального релиза игры пользователь Redditor под ником Terioss65 утверждает, что он уже купил The Last of Us Part 2 Remastered. Таким образом, он смог опубликовать различные видеоролики игрового процесса, а также отдельный скриншот, на котором показаны шесть разных игровых скинов для трех разных персонажей, а именно Элли, Эбби и Дины.
«В целом игра довольно хороша, хотя я играл только в новый игровой режим. Для каждого персонажа есть скины, но я вижу скины только трех персонажей», — сказал Terioss65.
Как отмечается в официальном описании режима «Нет возврата» на странице The Last of Us Part 2 Remastered, в игре будут представлены различные персонажи, в том числе те, за которых раньше никогда не играли во франшизе, в том числе Томми, Лев, Дина, Джесси «и многие другие». Terioss65 также загрузил кадры, где он играет в «Нет возврата» в роли Томми.
Геймплей за каждого персонажи «Нет возврата» чувствуется по-другому, по крайней мере, так говорит Terioss65.
«Каждый персонаж начинает со своим оружием, веткой навыков и предметами, которые можно создать, некоторые персонажи не могут уклоняться, но их труднее оглушить в ближнем бою. Я почувствовал значительную разницу между некоторыми из них, например, их скорость».
Выход The Last of Us Part 2 Remastered запланирован на 19 января 2024 года для PlayStation 5, а её первоначальный анонс состоялся в ноябре 2023 года.
Ну чё, бета тест закончен ЖДУ релиз на ПК
Надеюсь они всё же выпустят , ток чет маленько напрягло что с анонсом ремастера для PS , не анонсировали и для PC, как то странно..
Да и помню когда первая часть лишилась плашки эксклюзива читал такое сообщение
Надеюсь планы изменились с тех времен
Ну Я думаю что ремастер скорее всего провалиться в продажах, ну или мало соберёт. И собаки такие - ну наверное пора выпускать пк версию. А насчёт эксклюзивности - ну кто в это верит теперь? Короче время покажет прав Я или нет
Общий тираж серии - 37 миллионов копий (на момент начала этого года), из которых 10 (лето 2022 года) - вторая часть. То есть на вторую часть, видимо, приходится даже меньше трети. Так что все как обычно: хотят еще подоить владельцев пс5 на ленивом ремейке, потом выпустить на ПК. Тоже удивился, что сразу не заявили "coming on PC 2024". Видимо очень большое желание состричь бабла именно с игроков на плойке.
Флаг ему в руки и барабан на шею
страхойобища
Лучше бы ремастер на старфилд сделали =)
Прошел первую часть Ремейк.После прохождения половины игры думал скорей бы это уже закончилось такая скукота напала.Поездка на лошадях и сцена с жирафами понравилось а всё остальное кумар.Не понять почему вокруг этой игры столько шумихи ведь она обычнейшая один раз пройти и забыть..Надеюсь вторая часть будет поинтересней.
Подрастешь и поймешь
иди в маинкрафт играй дальше школота!
и что потом ?игра от этого перестанет быть унылой, душной хренью?
вот вот, и я не понимаю дрочку на этот унылый "шедевр"