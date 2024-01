Ремастер The Last Of Us Part 2 раньше времени оказался у игроков

За несколько дней до официального релиза игры пользователь Redditor под ником Terioss65 утверждает, что он уже купил The Last of Us Part 2 Remastered. Таким образом, он смог опубликовать различные видеоролики игрового процесса, а также отдельный скриншот, на котором показаны шесть разных игровых скинов для трех разных персонажей, а именно Элли, Эбби и Дины.

«В целом игра довольно хороша, хотя я играл только в новый игровой режим. Для каждого персонажа есть скины, но я вижу скины только трех персонажей», — сказал Terioss65.

Как отмечается в официальном описании режима «Нет возврата» на странице The Last of Us Part 2 Remastered, в игре будут представлены различные персонажи, в том числе те, за которых раньше никогда не играли во франшизе, в том числе Томми, Лев, Дина, Джесси «и многие другие». Terioss65 также загрузил кадры, где он играет в «Нет возврата» в роли Томми.

Геймплей за каждого персонажи «Нет возврата» чувствуется по-другому, по крайней мере, так говорит Terioss65.

«Каждый персонаж начинает со своим оружием, веткой навыков и предметами, которые можно создать, некоторые персонажи не могут уклоняться, но их труднее оглушить в ближнем бою. Я почувствовал значительную разницу между некоторыми из них, например, их скорость».

Выход The Last of Us Part 2 Remastered запланирован на 19 января 2024 года для PlayStation 5, а её первоначальный анонс состоялся в ноябре 2023 года.