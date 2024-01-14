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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 1 973 оценки

Ремастер The Last Of Us Part 2 раньше времени оказался у игроков

monk70
Новости

За несколько дней до официального релиза игры пользователь Redditor под ником Terioss65 утверждает, что он уже купил The Last of Us Part 2 Remastered. Таким образом, он смог опубликовать различные видеоролики игрового процесса, а также отдельный скриншот, на котором показаны шесть разных игровых скинов для трех разных персонажей, а именно Элли, Эбби и Дины.

«В целом игра довольно хороша, хотя я играл только в новый игровой режим. Для каждого персонажа есть скины, но я вижу скины только трех персонажей», — сказал Terioss65.

Как отмечается в официальном описании режима «Нет возврата» на странице The Last of Us Part 2 Remastered, в игре будут представлены различные персонажи, в том числе те, за которых раньше никогда не играли во франшизе, в том числе Томми, Лев, Дина, Джесси «и многие другие». Terioss65 также загрузил кадры, где он играет в «Нет возврата» в роли Томми.

Геймплей за каждого персонажи «Нет возврата» чувствуется по-другому, по крайней мере, так говорит Terioss65.

«Каждый персонаж начинает со своим оружием, веткой навыков и предметами, которые можно создать, некоторые персонажи не могут уклоняться, но их труднее оглушить в ближнем бою. Я почувствовал значительную разницу между некоторыми из них, например, их скорость».

Выход The Last of Us Part 2 Remastered запланирован на 19 января 2024 года для PlayStation 5, а её первоначальный анонс состоялся в ноябре 2023 года.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Ну чё, бета тест закончен ЖДУ релиз на ПК

17
Just-Name

Надеюсь они всё же выпустят , ток чет маленько напрягло что с анонсом ремастера для PS , не анонсировали и для PC, как то странно..

Да и помню когда первая часть лишилась плашки эксклюзива читал такое сообщение

Арне Мейер, занимающий должность директора по коммуникациям, написал в Twitter о том, что вторая часть The Last Of Us II так и останется эксклюзивом для игровой платформы PlayStation, а портировать проект на ПК Naughty Dog не планируют.

Надеюсь планы изменились с тех времен

6
1barac9U7ada7 Just-Name

Ну Я думаю что ремастер скорее всего провалиться в продажах, ну или мало соберёт. И собаки такие - ну наверное пора выпускать пк версию. А насчёт эксклюзивности - ну кто в это верит теперь? Короче время покажет прав Я или нет

7
Pahant0Ss Just-Name

Общий тираж серии - 37 миллионов копий (на момент начала этого года), из которых 10 (лето 2022 года) - вторая часть. То есть на вторую часть, видимо, приходится даже меньше трети. Так что все как обычно: хотят еще подоить владельцев пс5 на ленивом ремейке, потом выпустить на ПК. Тоже удивился, что сразу не заявили "coming on PC 2024". Видимо очень большое желание состричь бабла именно с игроков на плойке.

1
Deveron

Флаг ему в руки и барабан на шею

1
001fess

страхойобища

-2
Elektronik19

Лучше бы ремастер на старфилд сделали =)

-3
B e s i k

Прошел первую часть Ремейк.После прохождения половины игры думал скорей бы это уже закончилось такая скукота напала.Поездка на лошадях и сцена с жирафами понравилось а всё остальное кумар.Не понять почему вокруг этой игры столько шумихи ведь она обычнейшая один раз пройти и забыть..Надеюсь вторая часть будет поинтересней.

-12
Armen 88

Подрастешь и поймешь

8
RSV_GAMER_1987

иди в маинкрафт играй дальше школота!

-2
ldssa jbcfsgfhd Armen 88

и что потом ?игра от этого перестанет быть унылой, душной хренью?

-1
ldssa jbcfsgfhd

вот вот, и я не понимаю дрочку на этот унылый "шедевр"

0