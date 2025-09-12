Метроидвания The Prisoning: Fletcher's Quest будет издана компанией Acclaim

Компания Acclaim объявила о помощи в выпуске The Prisoning: Fletcher’s Quest от Elden Pixels в 2026 году на ПК через Steam и неуказанные консоли. Игра представляет собой метроидванию, погружающую в сознание Флетчера Хауи-младшего, разработчика игр, оказавшегося на грани физического и эмоционального истощения во время завершения интенсивного проекта.

После неудачного визита к психологу Флетчер оказывается в опасной психической тюрьме, из которой игроку предстоит выбраться. Проект вдохновлен личным опытом разработчика и создан мастерами Metroidvania, известными по Alwa’s Awakening, Alwa’s Legacy и A Void Hope.

Мир игры процедурно генерируется с учетом отзывов игроков, формируя уникальные локации и встречающихся существ. В игре можно встретить пять лидеров тюремных банд: их можно либо победить, либо наладить с ними отношения. Путешествие по опасным закоулкам разума Флетчера сопровождается ритмичной чиптюн-музыкой, а платформенный геймплей отличается точностью и скоростью.

The Prisoning: Fletcher’s Quest — это зрелое приключение, посвященное темам тревоги, психоанализа и внутренней борьбы. Игра обещает богатый пиксельный мир, насыщенный психологическими вызовами и эмоциональной глубиной, где каждый уголок сознания Флетчера становится уникальной площадкой для исследования.