Ремастер The Thing получил хвалебный трейлер

В декабре 2024 года состоялся релиз The Thing Remastered — обновленной версии культового хоррор-выживания 2002 года. Разработчики из Nightdive Studios выпустили трейлер с цитатами из рецензий, подчеркивающими сильные стороны проекта.

Средняя оценка игры на OpenCritic составляет 7,1/10. Критики отмечают, что Nightdive Studios удалось сохранить мрачную атмосферу оригинала, добавив современные улучшения.

Однако не все рецензии были восторженными. Некоторые издания указывают на устаревший геймплей, который перекочевал из версии 2002 года. Тем не менее, этот проект остается лучшим вариантом для знакомства с этой игрой.