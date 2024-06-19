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The Thing 20.08.2002
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
8.7 230 оценок

Скриншоты The Thing: Remastered демонстрируют визуальные улучшения и ужасающих монстров

monk70
Новости

Вместе с первым эпизодом дневников разработчиков, Nightdive Studios выпустила несколько новых игровых скриншотов "The Thing: Remastered". Они подчёркивают некоторые улучшения окружения, текстур, эффектов, моделей персонажей и, конечно же, ужасающих монстров.

+ ещё 11 картинок

Разработанная на движке KEX от Nightdive, "The Thing: Remastered" будет выглядеть ещё чётче в более высоких разрешениях, благодаря поддержке разрешения до 4K. Также есть поддержка 120 FPS, улучшенная анимация и улучшенные эффекты благодаря современным методам рендеринга. Хотя игровой процесс ещё не раскрыт, режиссёр оригинала Марк Аткинсон был впечатлён визуальным обновлением.

The Thing: Remastered выйдет в этом году на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch.

15
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
___Ghost___

За 22 года могли бы и ремейк сделать а не просто освещение подкрутить.

18
ceratops95 rambler

если игры такой давности на ремастере выстрелят очень хорошо то и другим может дадут именно римейк как сейчас дино кризис в роде начали делать

0
WerGC

для такой игры нормальный ремейк нужен,а не этот высер

оригинал понравился,прошел

8
K0t Felix

Что нужен ремейк это правда. Но если учитывать, сколько времени Nightdive Studios делала ремейк System Shock

3
Punisher1 K0t Felix

5 лет плюс год ещё консольную версию

0
K0t Felix Punisher1

Какие 5? Анонс был в 2к15. Несколько раз переделывали, то движок меняли, то ещё что-то Итого выходит 8

0
Punisher1 K0t Felix

Я отсчитал от момента когда начали делать на UE4 конкретно а не тот переод а бы что

0
MORDORR
3
Комментарий удален
K0t Felix

Ремарка: игра вышла в 2002, а не 1998-м

3
Uilenspiegel K0t Felix

Лол. Зумерам наплевать. Если игра вышла не пять минут назад в ней нет кооперативчика, взрывов всех цветов радуги и персонажей одетых в одежду петушиных цветов это уже олдскульное гoвно со страшным графитом и геймплеем.

1
Кринжовник
0