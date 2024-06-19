Скриншоты The Thing: Remastered демонстрируют визуальные улучшения и ужасающих монстров

Вместе с первым эпизодом дневников разработчиков, Nightdive Studios выпустила несколько новых игровых скриншотов "The Thing: Remastered". Они подчёркивают некоторые улучшения окружения, текстур, эффектов, моделей персонажей и, конечно же, ужасающих монстров.
Разработанная на движке KEX от Nightdive, "The Thing: Remastered" будет выглядеть ещё чётче в более высоких разрешениях, благодаря поддержке разрешения до 4K. Также есть поддержка 120 FPS, улучшенная анимация и улучшенные эффекты благодаря современным методам рендеринга. Хотя игровой процесс ещё не раскрыт, режиссёр оригинала Марк Аткинсон был впечатлён визуальным обновлением.
The Thing: Remastered выйдет в этом году на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch.
За 22 года могли бы и ремейк сделать а не просто освещение подкрутить.
если игры такой давности на ремастере выстрелят очень хорошо то и другим может дадут именно римейк как сейчас дино кризис в роде начали делать
для такой игры нормальный ремейк нужен,а не этот высер
оригинал понравился,прошел
Что нужен ремейк это правда. Но если учитывать, сколько времени Nightdive Studios делала ремейк System Shock
5 лет плюс год ещё консольную версию
Какие 5? Анонс был в 2к15. Несколько раз переделывали, то движок меняли, то ещё что-то Итого выходит 8
Я отсчитал от момента когда начали делать на UE4 конкретно а не тот переод а бы что
Ремарка: игра вышла в 2002, а не 1998-м
Лол. Зумерам наплевать. Если игра вышла не пять минут назад в ней нет кооперативчика, взрывов всех цветов радуги и персонажей одетых в одежду петушиных цветов это уже олдскульное гoвно со страшным графитом и геймплеем.