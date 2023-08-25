Из Throne and Liberty уберут автобой

На Gamescom компания Amazon рассказала о том, как она изменит и адаптирует Throne and Liberty для западного рынка. В целом, она станет лучше, а также доступнее. Хотя игра и сохранит свой PvP-характер, игрокам, интересующимся PvE, тоже будет чем заняться. Для них будут созданы специальные подземелья, чтобы они могли развивать своего персонажа, когда им неинтересно соревноваться. Игровой мир также будет преимущественно PvE.
Означает ли это, что PvP-аспект будет вытеснен? Нет, каждые несколько дней в разных регионах будут происходить крупные сражения. В ночное время в Throne и Liberty будут доступны подземелья, предназначенные для PvP. А как насчет автобоя?
Оно будет удалено из Throne и Liberty! Точнее, деактивировано, поскольку Amazon заявила, что намерена следить за игроками и не исключает возможности его возвращения по желанию сообщества. Поэтому не стоит радоваться и ликовать, ведь вполне возможно, что функция вернется - либо в обновлении, либо в качестве опционального товара в магазине предметов. В наше время возможно все. Хотя Amazon также гарантирует, что в магазине не будет вещей, дающих преимущество.
Ожидается, что ПК- и мобильная версии игры выйдут одновременно, а также будет реализован кроссплей. Также планируется выпуск консольного издания.
Из какого-то ноунейма уберут автобой. Ну ок. Пох
где новости о том что игра занимает место на жестком диске больше 60 гигабайт?
это плохо или хорошо? потому что все современные проекты жрут дофига места.
ну это полумобилка как и большинство того что выходит сейчас интерфейсом рассчитана на телефон минималистична и меньше кнопок для взаимодействия "телефоны станут лучше и мы ее портонем на мобилку". вон новость это и доказывает.
учитывая разницу в серверах азии и амазона перевес будет за азиатами которые просто в афк будут выфармливать куда больше чем все задроты сервера амазон. подозреваю они вернут но платно и не за рубли и всего на несколько часов...
е6анаты взялись за голову ? шок
А донат поубавить не хотят?
Никакого свободного пвп - очередной загон для стада.