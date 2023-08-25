Из Throne and Liberty уберут автобой ©

На Gamescom компания Amazon рассказала о том, как она изменит и адаптирует Throne and Liberty для западного рынка. В целом, она станет лучше, а также доступнее. Хотя игра и сохранит свой PvP-характер, игрокам, интересующимся PvE, тоже будет чем заняться. Для них будут созданы специальные подземелья, чтобы они могли развивать своего персонажа, когда им неинтересно соревноваться. Игровой мир также будет преимущественно PvE.



Означает ли это, что PvP-аспект будет вытеснен? Нет, каждые несколько дней в разных регионах будут происходить крупные сражения. В ночное время в Throne и Liberty будут доступны подземелья, предназначенные для PvP. А как насчет автобоя?



Оно будет удалено из Throne и Liberty! Точнее, деактивировано, поскольку Amazon заявила, что намерена следить за игроками и не исключает возможности его возвращения по желанию сообщества. Поэтому не стоит радоваться и ликовать, ведь вполне возможно, что функция вернется - либо в обновлении, либо в качестве опционального товара в магазине предметов. В наше время возможно все. Хотя Amazon также гарантирует, что в магазине не будет вещей, дающих преимущество.

Ожидается, что ПК- и мобильная версии игры выйдут одновременно, а также будет реализован кроссплей. Также планируется выпуск консольного издания.