NCSOFT проведет техническое тестирование MMORPG Throne and Liberty ©

Во время презентации Summer Game Fest 2023 также был показан синематик грядущей MMORPG Throne and Liberty. Целью видеоролика было приглашение фанатов жанра на грядущий технический тест. Пока неизвестно, когда именно пройдет тестирование, однако уже сейчас можно оставить заявку на участие и ждать своего приглашения. Сделать это можно на официальном сайте игры.

Во время теста искатели приключений начнут исследование большого открытого мира, где ознакомятся с живописными биомами. Кроме того, на своем пути они встретят и других игроков, с которыми смогут отправиться на сражения с огромными мировыми боссами или же окунуться в масштабные PvP-баталии за крепость.