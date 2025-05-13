Тактический шутер Thunder Tier One стал бесплатным в Steam

Тактический шутер Thunder Tier One от компании KRAFTON стал бесплатным в Steam. Ранее игра продавалась за 699 рублей, но теперь доступна всем желающим по модели F2P. Проект вышел ещё в 2021 году, но теперь получил шанс обрести вторую жизнь благодаря смене формата распространения.

Игра предлагает реалистичный геймплей с видом сверху и делает упор на тактическое взаимодействие. Игроки берут на себя роли бойцов элитного спецназа, ведущих борьбу с террористической организацией в вымышленной восточноевропейской стране Силабия. События происходят в 90-х годах на фоне постсоветской нестабильности.

В Thunder Tier One представлена полноценная сюжетная кампания, состоящая из девяти миссий, а также поддержка кооперативного прохождения, PvE и PvP-режимов.