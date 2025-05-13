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Thunder Tier One 07.12.2021
Мультиплеер, Шутер, Тактика, Вид сверху, Кооператив
6.4 56 оценок

Тактический шутер Thunder Tier One стал бесплатным в Steam

butcher69 butcher69

Тактический шутер Thunder Tier One от компании KRAFTON стал бесплатным в Steam. Ранее игра продавалась за 699 рублей, но теперь доступна всем желающим по модели F2P. Проект вышел ещё в 2021 году, но теперь получил шанс обрести вторую жизнь благодаря смене формата распространения.

Игра предлагает реалистичный геймплей с видом сверху и делает упор на тактическое взаимодействие. Игроки берут на себя роли бойцов элитного спецназа, ведущих борьбу с террористической организацией в вымышленной восточноевропейской стране Силабия. События происходят в 90-х годах на фоне постсоветской нестабильности.

В Thunder Tier One представлена полноценная сюжетная кампания, состоящая из девяти миссий, а также поддержка кооперативного прохождения, PvE и PvP-режимов.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
vyb3zz

Ну за бесплатно можно и попробовать

1
Mengsk

Играл года 3 назад, прикольная штука, жаль, что разрабы забили

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