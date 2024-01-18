Бобровая стратегия Timberborn получила пятое крупное контентное обновление

Сегодня градостроительная игра Timberborn от Mecanistry получила пятое крупное контентное обновление под названием Badwater, в котором появились новые экологические опасности и многое другое. Вместе с обновлением все карты были переработаны с учетом новых механик, появилось более 25 новых зданий, а внутриигровые сезоны углубили игровой процесс.

Люди давно исчезли. Выживут ли бобры-дровосеки в засушливом мире, полном токсичных отходов? Градостроительная стратегия с изобретательными животными, вертикальной архитектурой, контролем над реками и смертельной засухой. Содержит большое количество древесины.

"Добавление плохой воды углубляет игровой процесс и отвечает на повторяющиеся просьбы о большем количестве игровых сезонов. Когда две разные жидкости конкурируют за пространство, игрокам приходится гораздо более творчески подходить к физике воды и ирригации, чтобы избежать загрязнения", - добавил менеджер по связям с общественностью Mechanistry Михал Амиеланчик (Michal Amielanczyk).

Новая механика, известная как "Плохая вода", представляет собой загрязненную жидкость, оставшуюся после человеческой цивилизации, и при неправильном управлении нанесет вред популяции бобров в игре. Она может погубить посевы и ухудшить состояние бобров, поэтому борьба с загрязнением составляет большую часть обновления. В чередование засух и влажных сезонов вступает новый внутриигровой сезон под названием "Сезон приливов", а также новые инструменты и здания, предназначенные для борьбы с загрязнением Badwater, такие как гидроинженерные инструменты, барьеры загрязнения и капсулы обеззараживания.