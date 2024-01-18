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об игре
Timberborn 16.09.2021
Симулятор, Другой симулятор, Экономика, Строительство
7.8 73 оценки

Бобровая стратегия Timberborn получила пятое крупное контентное обновление

butcher69
Новости

Сегодня градостроительная игра Timberborn от Mecanistry получила пятое крупное контентное обновление под названием Badwater, в котором появились новые экологические опасности и многое другое. Вместе с обновлением все карты были переработаны с учетом новых механик, появилось более 25 новых зданий, а внутриигровые сезоны углубили игровой процесс.

Люди давно исчезли. Выживут ли бобры-дровосеки в засушливом мире, полном токсичных отходов? Градостроительная стратегия с изобретательными животными, вертикальной архитектурой, контролем над реками и смертельной засухой. Содержит большое количество древесины.

"Добавление плохой воды углубляет игровой процесс и отвечает на повторяющиеся просьбы о большем количестве игровых сезонов. Когда две разные жидкости конкурируют за пространство, игрокам приходится гораздо более творчески подходить к физике воды и ирригации, чтобы избежать загрязнения", - добавил менеджер по связям с общественностью Mechanistry Михал Амиеланчик (Michal Amielanczyk).

Новая механика, известная как "Плохая вода", представляет собой загрязненную жидкость, оставшуюся после человеческой цивилизации, и при неправильном управлении нанесет вред популяции бобров в игре. Она может погубить посевы и ухудшить состояние бобров, поэтому борьба с загрязнением составляет большую часть обновления. В чередование засух и влажных сезонов вступает новый внутриигровой сезон под названием "Сезон приливов", а также новые инструменты и здания, предназначенные для борьбы с загрязнением Badwater, такие как гидроинженерные инструменты, барьеры загрязнения и капсулы обеззараживания.

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