В сеть слили геймплей отмененного ремейка TimeSplitters 2

Бывший художник студии Free Radical Design слил в сеть геймплей отмененного ремейка TimeSplitters 2. Роб Стептоу добавил, что в скором времени поделится всеми материалами о закрытом шутере.

В пятиминутном ролике игрового процесса ремейка TimeSplitters 2 можно увидеть быстрые и динамические сражения, яркие и разнообразные локации, а также различные виды оружия. Кроме того, в видео показали главное меню игры, в котором можно заметить боевой пропуск, скины для оружия и персонажей.

Free Radical Design основали в 1999 году, студия выпустила такие игры, как TimeSplitters, Second Sight и Haze. В 2011 году на основе студии создали подразделение Crytek, принимавшее участие в работе над Crysis 2 и Crysis 3. Позже студию закрыли, а разработчики перешли в Dambuster Studios.

В мае 2021 года первоначальные основатели Free Radical Design Стив Эллис и Дэвид Доук объявили о возрождении студии для разработки новой части серии TimeSplitters. Авторы начали создание ремейка TimeSplitters 2 в духе Fortnite, но отменили проект в конце 2023 года из-за закрытия студии в рамках реструктуризации.