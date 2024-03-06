Энтузиаст опубликовал в свободный доступ рабочий билд TimeSplitters 4 для PS3

Совсем недавно мы писали о геймере, который случайно обнаружил прототип отмененной TimeSplitters 4 на поддержанной PlayStation 3. Сегодня его догадки подтвердились: ему действительно продали консоль, в памяти которой осталась вполне работоспособная версия шутера за 2008 год. Теперь у нас есть возможность оценить геймплей закрытого проекта или даже опробовать его лично.

Геймплей отмененной TimeSplitters 4 на PS3 вы можете увидеть выше. Как сообщается, это незавершенный билд игры. Ранее консоль принадлежала одному из разработчиков шутера, который лично занимался тестированием некоторых механик. Несмотря на то, что разработка игры так и не была завершена, утекший прототип является полностью пригодным для игры на консоли без дополнительных манипуляций.

Позже удалось выяснить, что билд TimeSplitters 4 никаким образом не защищен от копирования, даже на аппаратном уровне PS3. Это позволило энтузиастам опубликовать в свободный доступ полную версию прототипа игры. Теперь ознакомиться с отмененным шутером может любой желающий, например, через эмулятор RPCS3.