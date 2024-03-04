Прототип отменённой TimeSplitters 4 внезапно нашли на старой PlayStation 3

Знаменитая серия шутеров от первого лица TimeSplitters выделяется довольно печальной историей развития с грустным финалом для её разработчиков, которые вынуждены были несколько раз закрываться и кардинально менять планы. Изначально четвёртая часть этой франшизы была официально представлена ещё в далеком 2007 году, но с тех пор продолжение успели отменить как минимум два раза, последний из которых случился всего пару месяцев назад. Похоже, мы уже никогда не увидим TimeSplitters 4, однако у нас ещё есть шанс ознакомиться хотя бы с первоначальным прототипом игры, который был создан ещё в 2007 году. Недавно пользователям удалось обнаружить прототип шутера на старой консоли, которую продают на eBay.

Пользователь с ником Flimsy-Zebra-3775 обратил внимание на довольно странное объявление на eBay, где продают поддержанную консоль PlayStation 3. В этом объявлении его смутили некоторые фотографии, где запечатлен запуск прототипа отменённого TimeSplitters 4. Как выяснилось, выставленная на продажу PS3 принадлежала одному из разработчиков того самого билда игры, который долгое время работал в студии Free Radical Design ещё до её первого закрытия в 2008 году.

Игроки уже успели заказать PlayStation 3 с прототипом TimeSplitters 4 и сейчас ожидают её доставку. В скором времени они обещают поделиться записью игрового процесса отменённого шутера. Если по каким-то причинам им не удастся запустить игру, они опубликуют в свободный доступ копию данных с жёсткого диска с консоли, где можно будет детально проанализировать все файлы проекта.