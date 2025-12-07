Хоррор "Зайчик" официально выйдет на мобильных устройствах

В российскую визуальную новеллу «Зайчик» (Tiny Bunny) можно будет поиграть на смартфонах. Разработчики уже занимаются портированием, сообщили в студии Saikono. Авторы игры сообщили, что готовятся выпустить новеллу на Android уже в этом месяце.

«Зайчик» — это хоррор, основанный на рассказе интернет-писателя Дмитрия Мордаса. Действия разворачиваются в маленьком поселке, окруженном лесом. Там начинают пропадать дети, и шестиклассник, недавно переехавший сюда, погружается в происходящие ужасы.