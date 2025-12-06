"Зайчик" обновил рекорд онлайна после выхода финального эпизода

Прирост по сравнению с релизом четвертой главы более чем четырехкратный

5 декабря состоялся релиз пятого и финального эпизода визуальной новеллы «Зайчик». На этом фоне игра обновила рекорд онлайна в Steam — пиковое число игроков составило 25,4 тыс. человек. Для сравнения: на запуске четвертого эпизода было лишь 5,6 тыс. геймеров.

Примечательно, что с выходом финальной главы свежие пользовательские обзоры «Зайчика» в Steam опустились до отметки «смешанные». Геймеры сошлись во мнении, что финал получился неудачным. Также у некоторых пользователей удалились старые сохранения.

«Зайчик» — нелийненая новелла от отечественных разработчиков, первый эпизод которой вышел в 2021 году. Действие игры происходит в 90-х в таежном непримечательном поселке. Главный герой — шестиклассник Антон, который вместе с семьей перебирается в это место. Однако в поселке пропадают дети, и Антон оказывается свидетелем и участником этих событий.