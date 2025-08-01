Начало эпоса: Titan Quest 2 вышла в раннем доступе

THQ Nordic и Grimlore Games официально выпустили Titan Quest II в раннем доступе для ПК — игра уже доступна в Steam и Epic Games Store. Полноценный релиз экшн-RPG состоится в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. До 8 августа игру можно приобрести по сниженной цене — 1232 рубля. К сожалению, на данный момент в игре нет поддержки русского языка.

На данный момент Titan Quest II уже предлагает игрокам насыщенный контент, но разработчики подчёркивают: это только начало. Игра будет активно развиваться с участием сообщества — каждое обновление, каждая система, каждый монстр и навык будут рождаться в диалоге с фанатами. Финальный релиз запланирован на конец 2026 года, но, как отмечают авторы, «путь героя не виден целиком, пока он не пройден».

Игроков ждёт новый редактор персонажей, позволяющий детально настроить внешность героя. Ожидаются уникальные школы мастерства, система крафта, древние артефакты, незримые миры и враги, скрывающиеся за пеленой тумана. Всё это — в классической атмосфере Titan Quest, вдохновлённой мифами и легендами.

Измените судьбу — Мойры лишь ткут полотно, но перо в ваших руках.