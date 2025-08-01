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Titan Quest 2 01.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8.5 363 оценки

Начало эпоса: Titan Quest 2 вышла в раннем доступе

butcher69 butcher69

THQ Nordic и Grimlore Games официально выпустили Titan Quest II в раннем доступе для ПК — игра уже доступна в Steam и Epic Games Store. Полноценный релиз экшн-RPG состоится в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. До 8 августа игру можно приобрести по сниженной цене — 1232 рубля. К сожалению, на данный момент в игре нет поддержки русского языка.

На данный момент Titan Quest II уже предлагает игрокам насыщенный контент, но разработчики подчёркивают: это только начало. Игра будет активно развиваться с участием сообщества — каждое обновление, каждая система, каждый монстр и навык будут рождаться в диалоге с фанатами. Финальный релиз запланирован на конец 2026 года, но, как отмечают авторы, «путь героя не виден целиком, пока он не пройден».

Игроков ждёт новый редактор персонажей, позволяющий детально настроить внешность героя. Ожидаются уникальные школы мастерства, система крафта, древние артефакты, незримые миры и враги, скрывающиеся за пеленой тумана. Всё это — в классической атмосфере Titan Quest, вдохновлённой мифами и легендами.

Измените судьбу — Мойры лишь ткут полотно, но перо в ваших руках.

39
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
evg323

Играл в альфу похоже было на калловую массу слепленную за неделю, судя по 2070 в минималках такой и осталась

11
NorutaUz
Играл в альфу

Ни о чем не говорит?

5
evg323 NorutaUz

4070 в рекомендуемых говорит обо всем для такого уровня графики)

5
NorutaUz evg323

Графика отличная для диаблоида, а если не тянет железо, играй в 1080

6
gameplaynostalgia

В игре нет поддержки русского, зато ВСЯ страница переведена на русский язык... очередной плевок

8
WerGC

русский будет но не сейчас это ранний доступ

5
Serpentrage

Кто в тебя плюнул то?)))) в игре вообще всего 1 язык на данный момент и будет еще год скорее всего пока игра в раннем доступе )

2
WerGC

это мы берем сразу и не задумываясь

7
Egik81

Наконец-то. Задержка несколько месяцев в итоге.

1
Пользователь ВКонтакте

Ее даже со скидкой 20% продают // Алексей Хазов

Abarmot90

Может умельцы быстро возьмуться за рус.

Интерион

Красиво

EvgeniiV

Хорошая игра и цена норм

gliga142

интересно сколько мурыжить будут в раннем доступе

Serpentrage

Там же написано - минимум год.

JustA_NiceGuy

Графон приятный, анимации тоже. Можно будет попробовать под конец сезона Диабло)