Начало эпоса: Titan Quest 2 вышла в раннем доступе

THQ Nordic и Grimlore Games официально выпустили Titan Quest II в раннем доступе для ПК — игра уже доступна в Steam и Epic Games Store. Полноценный релиз экшн-RPG состоится в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. До 8 августа игру можно приобрести по сниженной цене — 1232 рубля. К сожалению, на данный момент в игре нет поддержки русского языка.
На данный момент Titan Quest II уже предлагает игрокам насыщенный контент, но разработчики подчёркивают: это только начало. Игра будет активно развиваться с участием сообщества — каждое обновление, каждая система, каждый монстр и навык будут рождаться в диалоге с фанатами. Финальный релиз запланирован на конец 2026 года, но, как отмечают авторы, «путь героя не виден целиком, пока он не пройден».
Игроков ждёт новый редактор персонажей, позволяющий детально настроить внешность героя. Ожидаются уникальные школы мастерства, система крафта, древние артефакты, незримые миры и враги, скрывающиеся за пеленой тумана. Всё это — в классической атмосфере Titan Quest, вдохновлённой мифами и легендами.
Измените судьбу — Мойры лишь ткут полотно, но перо в ваших руках.
Играл в альфу похоже было на калловую массу слепленную за неделю, судя по 2070 в минималках такой и осталась
Ни о чем не говорит?
4070 в рекомендуемых говорит обо всем для такого уровня графики)
Графика отличная для диаблоида, а если не тянет железо, играй в 1080
В игре нет поддержки русского, зато ВСЯ страница переведена на русский язык... очередной плевок
русский будет но не сейчас это ранний доступ
Кто в тебя плюнул то?)))) в игре вообще всего 1 язык на данный момент и будет еще год скорее всего пока игра в раннем доступе )
это мы берем сразу и не задумываясь
Наконец-то. Задержка несколько месяцев в итоге.
Ее даже со скидкой 20% продают // Алексей Хазов
Может умельцы быстро возьмуться за рус.
Красиво
Хорошая игра и цена норм
интересно сколько мурыжить будут в раннем доступе
Там же написано - минимум год.
Графон приятный, анимации тоже. Можно будет попробовать под конец сезона Диабло)