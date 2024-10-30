Разработчики Titan Quest 2 рассказали о навыках и модификаторах

В Titan Quest 2 вы проложите свой путь к героизму, выбирая между уникальными навыками и комбинируя любые два, чтобы создать класс, который полностью принадлежит вам. В начале раннего доступа у вас будут навыки Земля, Шторм и Война, а в будущих обновлениях появится еще больше возможностей, чтобы ваше путешествие оставалось свежим и полным потенциала.

В новом дневнике разработчиков дается захватывающий обзор некоторых навыков и модификаторов, которые могут радикально их преобразовать. Модификаторы - это не просто пассивные настройки (некоторые из них на самом деле таковыми являются, но точно не все); они могут превратить атаку, например, широкий удар, в мощную направленную вихревую атаку. С ними вы можете вывести настройку на совершенно новый уровень, создавая персонажа, который отражает ваш стиль игры далеко за пределами обычных комбинаций навыков.

Titan Quest 2 в настоящее время находится в стадии разработки для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X, с ожидаемым выпуском в раннем доступе зимой 2024/2025.