Создатели Titan Quest 2 рассказали про ветку мастерства Плута

Команда разработчиков Grimlore Games поделилась неожиданным сюрпризом для поклонников, ждущих Titan Quest 2. Ранее они объявляли, что Titan Quest 2 выйдет с мастерством Война, Земля и Шторм. Сегодня они представили четвёртое мастерство Плута, которое будет доступно с самого начала.

Мастерство Плута строится на трех основных столпах:

Точность — каждая способность в этом мастерстве предназначена для точности, ударяя точно по назначению.

Подготовка — Плут может наносить специальные покрытия на свое оружие, создавая разрушительные комбинации с помощью недугов и ослаблений.

Уклонение — вместо грубой силы успех достигается путем перехитрить врагов, нанося удары из тени, прежде чем они успеют отреагировать.

Навыки Плута призваны дополнять друг друга и создавать моменты с высокой степенью воздействия при стратегическом использовании. Вот несколько основных моментов:

Смертельный удар — фирменная способность Плута, которая наносит огромный множитель урона одной цели. Если цель убита, время восстановления сбрасывается, что позволяет быстро казнить ослабленных врагов. В сочетании со статусом «Поток» применяется бонусный урон. Модификаторы включают дополнительные взрывы яда, процентный урон по HP и увеличенный урон по отмеченным целям.

Метка смерти — способность маркировки, которая позволяет использовать различные взаимодействия и ослабления, нанося часть урона в виде урона жизненной силе. В сочетании с такими навыками, как Смертельный удар, эта способность создает смертельную синергию, например, призыв теневых кинжалов или срабатывание взрывных эффектов яда.

Мерцание — навык телепортации, который наносит пронзающий урон цели, идеально подходит для стеклянных пушек. Он может давать Поток, сокращать время восстановления и даже стать инструментом нападения с правильными модификаторами.

Подготовка — пассивная аура, которая усиливает отравление и физический урон за счет зарезервированной энергии. Модификаторы усиливают применение недуга, шансы нанести критический удар и даже преобразовывают урон от оружия в отравление или пронзание. Теневые кинжалы также могут быть вызваны при критических ударах.

Titan Quest 2 в настоящее время находится в стадии разработки для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Запуск в раннем доступе ожидается в ближайшее время.