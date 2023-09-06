Приятная скидка на Titanfall 2 возродила популярность шутера ©

Вышедший в 2016 году шутер от первого лица Titanfall 2, созданный Respawn Entertainment и Electronic Arts, прошел трудный путь после релиза. Проект получил восторженные отзывы игроков и критиков, но неблагоприятное окно выхода не позволило набрать ему свою аудиторию. После этого, шутер сталкивался с неполадками на серверах и постоянными атаками хакеров, уничтожавшими целые матчи. Несмотря на все эти проблемы, спустя почти семь лет, активность игроков в Titanfall 2 вновь начинает расти.

На внезапную популярность Titanfall 2 оказала значительное влияние скидка в Steam. Electronic Arts снизила цену на шутер до 90%, в некоторых странах игру можно купить буквально за несколько центов. Такое приятное снижение цены вернуло почти половину максимального онлайна игроков на ПК.

Согласно данным аналитического портала SteamDB, количество игроков в Titanfall 2 за один день выросло практически в 7 раз. Если раньше шутер ежедневно запускали 1-2 тысячи игроков, то сейчас в него играют уже 14 552. Эта активность превосходит тот же рост популярности игры, который наблюдался год назад. Тогда игру запустили 10 тысяч пользователей одновременно.

Titanfall 2 получил на Steam 177 тысяч пользовательских обзоров, причем положительных - 94%. Игроки больше всего хвалят увлекательный геймплей шутера, который объединяет управление роботом и перестрелки, а также восхищаются интересным сюжетом.