Приятная скидка на Titanfall 2 возродила популярность шутера

Вышедший в 2016 году шутер от первого лица Titanfall 2, созданный Respawn Entertainment и Electronic Arts, прошел трудный путь после релиза. Проект получил восторженные отзывы игроков и критиков, но неблагоприятное окно выхода не позволило набрать ему свою аудиторию. После этого, шутер сталкивался с неполадками на серверах и постоянными атаками хакеров, уничтожавшими целые матчи. Несмотря на все эти проблемы, спустя почти семь лет, активность игроков в Titanfall 2 вновь начинает расти.
На внезапную популярность Titanfall 2 оказала значительное влияние скидка в Steam. Electronic Arts снизила цену на шутер до 90%, в некоторых странах игру можно купить буквально за несколько центов. Такое приятное снижение цены вернуло почти половину максимального онлайна игроков на ПК.
Согласно данным аналитического портала SteamDB, количество игроков в Titanfall 2 за один день выросло практически в 7 раз. Если раньше шутер ежедневно запускали 1-2 тысячи игроков, то сейчас в него играют уже 14 552. Эта активность превосходит тот же рост популярности игры, который наблюдался год назад. Тогда игру запустили 10 тысяч пользователей одновременно.
Titanfall 2 получил на Steam 177 тысяч пользовательских обзоров, причем положительных - 94%. Игроки больше всего хвалят увлекательный геймплей шутера, который объединяет управление роботом и перестрелки, а также восхищаются интересным сюжетом.
Так в Титанфол 2 еще и сюжетка вполне годная, и мультиплеер один из лучших, жаль что игра признания не получила.
Что угодно только не беседка? ХА ХА ХА
Отличный шутан и сюжет хороший
Да согласен годная игра, она просто вышла не вовремя, одновременно с батлой 1 про первую мировую, если кто забыл. А батла 1 офигенная тож игра, до сих пор пару раз в месяц в онлайне на 3-4 часа зависаю
каждый раз так, только через недельку опять там никого не будет, да, и щас не факт, что они в онлайне сидят, а не сингл проходят
Один фиг оф мультиплэир мертв (меня в последний раз даже не пускало), надо качать фанатские серваки что бы поиграть, где сидят задры одни и те же каждый день.