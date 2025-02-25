Необычная to a T от создателя Katamari выйдет 28 мая

Студия uvula и Аннапурна объявили дату выхода to a T — новой игры Кейты Такахаси, создателя Katamari Damacy. Игра выйдет 28 мая на Xbox One, Xbox Series X/S и PC, а также будет доступна в Game Pass с первого дня.

В центре сюжета подросток по имени Teen, чья уникальная Т-образная осанка делает его объектом насмешек. Однако эта странная поза обладает необычными свойствами, которые главный герой постепенно раскрывает, обретая уверенность в себе.

Геймплей сосредоточен на исследовании мира, взаимодействии с NPC и решении головоломок, при этом Teen выполняет все действия, не опуская рук. От поедания пищи до общения с собаками – каждое действие будет частью его уникального пути.