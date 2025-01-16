Genki объявила цену Tokyo Xtreme Racer

Разработчики Genki поделились новой информацией о своей грядущей игре Tokyo Xtreme Racer. В частности, стали известны цена раннего доступа и дата его старта на платформе Steam.

Tokyo Xtreme Racer появится в раннем доступе уже 23 января. Игра будет доступна одновременно по всему миру в полночь по тихоокеанскому времени (PST).

Стоимость игры в период раннего доступа составит $29,99. Разработчики отметили, что эта цена будет действовать только в ограниченное время. Покупатели ранней версии смогут бесплатно обновиться до полной версии после её официального релиза.

"Эта цена является эксклюзивной для раннего доступа," — подчеркнули в Genki. "Те, кто приобретёт игру в этот период, смогут бесплатно обновиться до полной версии."

Информация о стоимости игры для других регионов, пока уточняется. Поклонники с нетерпением ждут возможности вернуться на виртуальные трассы Tokyo Xtreme Racer, которые в последний раз были доступны 18 лет назад.