Ubisoft выпустила очередное обновление для The Division 2

Ubisoft выпустила апрельское обновление для The Division 2, продолжая поддерживать игру на волне нового интереса. Проект переживает второе дыхание, во многом благодаря контенту шестого сезона третьего года.

Свежий патч Y6S3.2 уже доступен для загрузки на PlayStation, Xbox и PC. В его рамках в игру добавлено пасхальное событие, которое будет активно до 22 апреля. Также расширена программа Friend Referral — теперь за приглашение друзей можно получить больше наград.

Кроме того, апдейт исправляет ряд багов, включая ошибки интерфейса, улучшая общее качество игрового процесса. Ubisoft явно не намерена забывать про своё детище, удерживая интерес фанатов. Со всем списком изменений вы можете ознакомиться вот здесь.