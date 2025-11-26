Лара Крофт попала в Книгу рекордов Гиннесса

Путешественница Лара Крофт из Tomb Raider установила два мировых рекорда. По данным Книги рекордов Гиннесса, Лара теперь является самой продаваемой героиней видеоигр, а также рекордсменом по количеству обложек журналов, которых украсил игровой персонаж. Среди них такие журналы, как Newsweek, Time и The Face.

По состоянию на апрель этого года Лара появлялась на обложках журналов 2300 раз. Между тем, серия Tomb Raider разошлась тиражом более 100 миллионов копий с момента выхода первой части в 1996 году. Согласно Книге рекордов Гиннесса, Лара значительно опередила конкурентов.

Скотт Эймос, руководитель студии Crystal Dynamics, сказал:

Как преданные поклонники Лары Крофт, мы были невероятно счастливы присоединиться к сообществу Tomb Raider в этом путешествии на протяжении многих лет. На протяжении почти трёх десятилетий она была примером для подражания и источником вдохновения, и для нас большая честь, что её наследие отмечено Книгой рекордов Гиннесса.



Эти достижения напоминают нам о её непреходящем культурном влиянии и преданных поклонниках по всему миру. Мы рады строить светлое будущее для Лары Крофт, движимой её духом любопытства, смелости и приключений.

Последней основной игрой в серии стала Shadow of the Tomb Raider, вышедшая в 2018 году. Crystal Dynamics в настоящее время работает над следующей игрой совместно с Amazon.