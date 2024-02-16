К озвучке трилогии Tomb Raider официально привлекли студию GamesVoice

Как стало известно, для недавно вышедшей трилогии ремастеров Tomb Raider полную русскую локализацию сделала известная российская студия GamesVoice. Обычно команда делает неофициальные переводы, но в этот раз студию официально привлекли к работе над проектом, благодаря чему трилогия Лары Крофт получила русскую озвучку сразу на всех платформах - роль Лары Крофт вновь озвучила Елена Соловьева.

Это редкий случай за последние годы, когда российскую студию официально нанимает западная компания для локализации проекта: некоторые издатели, такие как EA, и вовсе перестали делать локализации на русский язык в любом виде, а другие если и заказывают русскую локализацию проекта, то делают это в основном у студий из стран СНГ, которые чаще всего находятся в Казахстане.

Релиз сборника Tomb Raider 1-2-3 состоялся 13 февраля на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.