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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.2 122 оценки

К озвучке трилогии Tomb Raider официально привлекли студию GamesVoice

AceTheKing
Новости

Как стало известно, для недавно вышедшей трилогии ремастеров Tomb Raider полную русскую локализацию сделала известная российская студия GamesVoice. Обычно команда делает неофициальные переводы, но в этот раз студию официально привлекли к работе над проектом, благодаря чему трилогия Лары Крофт получила русскую озвучку сразу на всех платформах - роль Лары Крофт вновь озвучила Елена Соловьева.

Это редкий случай за последние годы, когда российскую студию официально нанимает западная компания для локализации проекта: некоторые издатели, такие как EA, и вовсе перестали делать локализации на русский язык в любом виде, а другие если и заказывают русскую локализацию проекта, то делают это в основном у студий из стран СНГ, которые чаще всего находятся в Казахстане.

Релиз сборника Tomb Raider 1-2-3 состоялся 13 февраля на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
komrad.tzar

Спасибо!

6
Кей Овальд

Это шикарная новость. ГеймесВойс полностью заслуживают этого как лучшие любительские звукари, делающие ничуть не хуже официалов (а то и лучше).
Они уже делали официальную озвучку для некоторых наших игр (Чёрная книга, например), но для западных это действительно веха.

4
Yh1mir0

Voidtrain тоже они официально озвучивали.

0
Святогор WRC

там и разработчиков половина русских

0
Glodus Muspell

Им делать нечего озвучивать все что движется инди игра не инди. Там диалогов то нет таких, чтоб озвучивать и сюжет так себе. Пусть озвучивают Banishers лучше

-7
V.E.G.A.S. pro tuner

Я в ахер

е! В мире, где все идут против всего русского, хуяк, и нанимают российских пиратских озвучивальщиков на официальную озвучку игры

-13
Кей Овальд

В каком месте они пиратские? Любительские можно сказать, но они ничего не пиратят. Это ж по сути просто мод.
Да и не все в мире идут против русского. И весь мир не состоит из Европки и США. Только типичные кампании-лицемеры, которые давно известны своим мудацким отношением к игрокам типа ЕА или Юбики или Сони. При этом куча других крупных компаний на эту шизу внимания не обращает.

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