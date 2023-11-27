К экранизации Tomb Raider от Amazon присоединилась сценаристка "Ванда/Вижн"

Согласно недавнему сообщению журнала Variety, специализирующегося на кино и телевизионных развлечениях, компания Amazon привлекла к работе над сценарием нового сериала Tomb Raider Меган МакДоннелл, которая ранее написала сценарий к "Ванда/Вижн".
О телесериале Tomb Raider, который является частью обширного сотрудничества между Amazon, Embracer Group и Crystal Dynamics и включает в себя новую игру и новую экранизацию, пока мало что известно.
Таким образом, МакДоннелл присоединяется к команде, возглавляемой Фиби Уоллер-Бридж, одной из главных героинь фильма "Индиана Джонс и Циферблат Судьбы". Последняя вместе с Райаном Андолиной и Амандой Гринблатт будет выступать в роли исполнительного продюсера.
Ранее стало известно, что Дмитрий М. Джонсон примет участие в производстве через студию dj2 Entertainment, которая, судя по всему, особенно заинтересована в адаптации видеоигр, поскольку ранее уже проявляла интерес к возможным аналогичным работам над Life is Strange и Disco Elysium.
Предполагается, что речь идет о сериале, но это лишь часть крупной сделки между Amazon и Embracer Group, сумма которой, по слухам, составляет около 600 млн. долларов США, хотя эта цифра не подтверждена.
Помимо телесериала, речь идет о создании фильма и полной поддержке разработки новой видеоигры Tomb Raider, над которой работает компания Crystal Dynamics, одновременно с The Initiative работающая над Perfect Dark.
Тем временем Netflix уже анонсировала свой анимационный сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, завершая картину общего перезапуска франшизы.
сценаристка ну всё ясно будет провал
синоним слова дерьмоделКА
7.9 рейтинг, что не так, сынок?
Ну понятно, дерьмоделы снова взялись за то, что они умеют лучше всего.
press f
Ну смотря с чем сравнивать. В целом сериал был неплохой. Особенно в сравнении с тем что сейчас у Марвел.
Априори фильм МЁРТВ, как дерьмо на подошве кирзача.