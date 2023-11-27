К экранизации Tomb Raider от Amazon присоединилась сценаристка "Ванда/Вижн"

Согласно недавнему сообщению журнала Variety, специализирующегося на кино и телевизионных развлечениях, компания Amazon привлекла к работе над сценарием нового сериала Tomb Raider Меган МакДоннелл, которая ранее написала сценарий к "Ванда/Вижн".

О телесериале Tomb Raider, который является частью обширного сотрудничества между Amazon, Embracer Group и Crystal Dynamics и включает в себя новую игру и новую экранизацию, пока мало что известно.

Таким образом, МакДоннелл присоединяется к команде, возглавляемой Фиби Уоллер-Бридж, одной из главных героинь фильма "Индиана Джонс и Циферблат Судьбы". Последняя вместе с Райаном Андолиной и Амандой Гринблатт будет выступать в роли исполнительного продюсера.

Ранее стало известно, что Дмитрий М. Джонсон примет участие в производстве через студию dj2 Entertainment, которая, судя по всему, особенно заинтересована в адаптации видеоигр, поскольку ранее уже проявляла интерес к возможным аналогичным работам над Life is Strange и Disco Elysium.

Предполагается, что речь идет о сериале, но это лишь часть крупной сделки между Amazon и Embracer Group, сумма которой, по слухам, составляет около 600 млн. долларов США, хотя эта цифра не подтверждена.

Помимо телесериала, речь идет о создании фильма и полной поддержке разработки новой видеоигры Tomb Raider, над которой работает компания Crystal Dynamics, одновременно с The Initiative работающая над Perfect Dark.

Тем временем Netflix уже анонсировала свой анимационный сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, завершая картину общего перезапуска франшизы.