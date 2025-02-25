Вчера состоялся релиз демо-версии хоррора Total Chaos от студии Trigger Happy Interactive - она уже доступна всем желающим.

Total Chaos - ремейк одного из самых популярных модов для DOOM 2, который переделывается в полноценную игру. Несмотря на то, что действие игры будет происходить в том же месте - в морской шахтерской колонии, вдохновленной японским островом Хасима, между проектами будет много отличий.

Оригинальная модификация вышла в 2018 году на движке движке GZDoom и получила хорошие отзывы игроков. Ремейк разрабатывается на Unreal Engine 5.