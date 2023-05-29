Авторы Total War: Pharaoh представили новые скриншоты ©

После анонса новой исторической стратегической игры Total War: Pharaoh компания Creative Assembly опубликовала новые скриншоты полей сражений.

На первой паре скриншотов, опубликованных на официальном аккаунте в Twitter, изображен город Мен-нефер (также известный как Мемфис), описанный как центр королевской и политической деятельности. Мы видим его как "в мирное время", так и в осаде.

Далее представлен обзор небольших поселений, которые мы найдем за пределами городов, также опубликованный в Twitter.

И последнее, но не менее важное, - взгляд на неизбежную пустыню. На этот раз навозных жуков не видно.

Если вы хотите увидеть больше, вам не придется долго ждать, так как демонстрация игрового процесса запланирована на четверг, 1 июня.

Total War: Pharaoh выйдет эксклюзивно для ПК на Steam и Epic Games Store в октябре 2023 года и будет представлена в трех форматах. Стандартная версия за $59,99, Deluxe Edition за $72,87 и Dynasty Edition за $91,46. Точная дата выхода пока не объявлена.

Если вы предпочитаете менее исторический сеттинг, то несколько дней назад была обнародована обширная дорожная карта обновлений для Total War: Warhammer 3. Хотя Pharaoh выходит в этом году, Creative Assembly, похоже, намерена продолжать поддерживать свою популярную версию фэнтезийного IP Games Workshop в течение длительного времени, вплоть до 2024 года и даже позже. На днях игра получила крупное обновление с новым бесплатным легендарным лордом, у которого довольно интересная история появления.