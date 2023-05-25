Total War: Warhammer 3 17.02.2022
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Трейлер обновления 3.1 для Total War: Warhammer 3

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monk70
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Разработчик Creative Assembly выпустил обновление 3.1 для Total War: Warhammer 3, последний патч перед выпуском Shadows of Change, первого пакета DLC, подробно описанного в недавно обнародованной дорожной карте.

Как обычно, патч содержит приливную волну технических и балансных корректировок. Бретония была благословлена ​​большим количеством изменений, чтобы помочь их недавним бедам кампании. Дави-Жарр — самая новая из всех игровых фракций — также претерпела множество изменений баланса, чтобы настроить их в соответствии с отзывами сообщества.

Игроки, которым недостаточно боев с гномами Хаоса, теперь могут добавить их в качестве финального кризиса в свою кампанию Immortal Empires, выбрав кризис под названием «Воля Хашута».

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

Трейлеры Обновления
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