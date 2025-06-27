Landfall запустила закрытый бета-тест TABS Pocket Edition

Симулятор эпичных баталий может выйти на смартфоны в 2025 году

Симулятор Totally Accurate Battle Simulator открыл бета-тестирование на Android. Установить мобильную версию можно в Google Play как в России, так и за рубежом, однако количество участников строго ограничено — попасть на серверы смогут только первые 1500 пользователей.

Создатели игры заверили: если тестирование завершится без проблем, то уже в первых числах августа 2025 года TABS выйдет на iOS и Android по всему миру.

Мобильная версия TABS останется такой же безумной и веселой, как ее компьютерный оригинал. В ней можно будет собирать армии из тряпичных бойцов и наблюдать за масштабными сражениями с ragdoll физикой, превращающей каждую схватку в невероятное и хаотичное зрелище.