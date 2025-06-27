Landfall запустила закрытый бета-тест TABS Pocket Edition

Симулятор эпичных баталий может выйти на смартфоны в 2025 году
Симулятор Totally Accurate Battle Simulator открыл бета-тестирование на Android. Установить мобильную версию можно в Google Play как в России, так и за рубежом, однако количество участников строго ограничено — попасть на серверы смогут только первые 1500 пользователей.
Создатели игры заверили: если тестирование завершится без проблем, то уже в первых числах августа 2025 года TABS выйдет на iOS и Android по всему миру.
Мобильная версия TABS останется такой же безумной и веселой, как ее компьютерный оригинал. В ней можно будет собирать армии из тряпичных бойцов и наблюдать за масштабными сражениями с ragdoll физикой, превращающей каждую схватку в невероятное и хаотичное зрелище.
Что-то так себе, не моё
пришли опять к тому от чего ушли - Landfall были долгое время на слуху пока создавали и даже после релиза табса перешли на другие (не доделав эту) и самое главное резко про них ни слуху ни духу - что мешало дальше жить на табсе не понятно, но взялись за 1000 проектов до ума не доведённых (и самое главное н прибыльных)