Раскрыта дорожная карта раннего доступа Towers of Aghasba

Игра Towers of Aghasba, представляющая собой выживание в масштабном мире, готовится к выходу в ранний доступ 19 ноября на PS5 и ПК. Разработчики из Dreamlit Games уже представили план обновлений, который продлится до второго квартала 2026 года.

Игра предложит шесть регионов для исследования, более 50 уникальных существ, 150 украшений и три экосистемы. Однако после запуска проект продолжит активно развиваться.

В конце 2025 года разработчики займутся полировкой, исправлением ошибок и улучшением качества жизни. В первом квартале 2025 года игроки получат новый регион, квестовую линию, существ, офлайн-режим и глайдер для расширенного перемещения.

Во втором квартале добавят управление маунтами, новых существ и квесты, улучшат ИИ горожан и введут кроссплатформенный режим. В третьем квартале появятся два новых региона, NPC «Withered», сражения с гигантскими демонами и механика «отношений между существами».

К концу 2025 года игра расширится за счет нового биома «Мелководье» с дополнительными квестами, экосистемами и регионами. В 2026 году разработчики планируют увеличить высоту башен, добавить кастомизацию зданий, новую квестовую линию и регион.

Все планы будут корректироваться в зависимости от отзывов сообщества. Towers of Aghasba обещает стать одним из самых амбициозных проектов раннего доступа.