Trackmania вышла на консолях ©

Ubisoft объявила, что гоночная игра Trackmania теперь доступна для Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Кроме того, игроки могут получить доступ к игре на ПК в Ubisoft Connect, Epic, Steam, Amazon Luna и Ubisoft+.

Trackmania, известная своим легендарным статусом, выходит на консолях с тем же захватывающим гоночным экшеном, который очаровывал игроков на ПК с момента запуска в июле 2020 года. Внедрение кросс-игры и кросс-прогресса позволяет геймерам на разных платформах беспрепятственно соревноваться друг с другом. Это гарантирует, что душераздирающая радость гонок может быть разделена игроками по всему игровому ландшафту.

В Trackmania у игроков есть доступ к более чем 1000 треков, и каждый день добавляется новый трек. Эта обширная коллекция предлагает непосредственный опыт гонок, подталкивая игроков к восхождению в списках лидеров и демонстрации своих навыков. В игре есть два разных режима игры: рейтинговый и королевский, в которых игроки могут объединяться с друзьями или участвовать в случайных ежедневных соревнованиях. По мере прохождения гонок игроки открывают престижные скины, медали и трофеи, подтверждающие их способности. Кроме того, Trackmania может похвастаться официальной киберспортивной трассой, предоставляющей конкурентоспособным геймерам платформу для демонстрации своих талантов. Сообщество также организует многочисленные мероприятия, гарантируя, что на горизонте всегда будут интересные задачи.