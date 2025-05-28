Выживание гномов кочевников в стимпанковском мире в дебютном трейлере Trainfort

Издательство tinyBuild и студия UDevLemon анонсировали Trainfort — кооперативную игру с открытым миром и элементами выживания, которая выйдет на PC через Steam. Уже открыта запись на участие в игровом тестировании.

Trainfort предлагает окунуться в постапокалиптический стимпанковский мир глазами гнома-кочевника. Вместе с тремя товарищами по кооперативу вам предстоит построить движущийся паровоз — одновременно ваша база и транспортное средство — и отправиться исследовать обширные и опасные просторы. Мир в игре создается из процедурно сгенерированных тайлов, что гарантирует уникальность каждого путешествия.

Игрокам предстоит добывать ресурсы, создавать снаряжение и транспорт, а также развивать технологии, чтобы выжить в суровых условиях пустоши. Особое внимание уделено революционному контроллеру персонажа, который делает управление максимально удобным и живым.

Trainfort поддерживает кооператив на четырёх игроков, позволяя вместе преодолевать большие расстояния и исследовать дальние уголки карты. Если хотите испытать новую необычную смесь крафта, выживания и исследования, записывайтесь на тест уже сейчас!