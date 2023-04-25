TramSim Vienna 29.10.2020
7 7 оценок

TramSim: Console Edition стала доступна на PlayStation и Xbox

©
monk70
Новости

TramSim: Console Edition вышла сегодня на консолях PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox Series X/S. благодаря новому партнерству между разработчиком симуляторов ViewApp и Dovetail Games. Игроки смогут погрузиться в виртуальную Вену, Австрия, а также в Мюнхен, Германия. Оба города воссозданы с чистым фотореализмом и акцентом на потрясающие городские пейзажи, которые формируют маршруты, по которым курсируют игровые трамваи.

Любители трамвая и транспорта смогут выйти на улицы как на современных, так и на ретро-трамваев. Современный Flexity присоединяется к Type E2 в Вене, который впервые появился на улицах города в 1978 году. В Мюнхене игроки сядут в кабину уникального трамвая R2.2b.

Геймплей сосредоточен на изучении реалистичного управления каждым трамваем, а также на оживленных городских улицах каждого города. Как только игроки освоятся в кабине, они смогут насладиться красивой и исторической европейской архитектурой в среде, которая в полной мере использует Unreal Engine 5.

TramSim уже стала хитом на ПК, и игроки высоко оценили её реализм и внимание к деталям. Консольная версия игры будет иметь все тот же игровой процесс и функции, но с оптимизированным управлением для консольных платформ.

Консоли Релизы Трейлеры
0
1
Последние посты по игре TramSim Vienna
TramSim доберётся до консолей в конце апреля
TramSim доберётся до консолей в конце апреля
TramSim получит консольную версию
TramSim получит консольную версию
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Protocol10

спасибо пукарям за бета тест

0