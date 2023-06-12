Transport Fever 2 насчитывает более миллиона игроков ©

Good Shepherd Entertainment и Urban Games сообщили, что во всем мире находится в обращении более миллиона копий Transport Fever 2. Transport Fever 2 — игра по управлению, которая предлагает вам создать собственную транспортную компанию и управлять ею. Создайте инфраструктуру, необходимую для развития вашего бизнеса, и комбинируйте грузовые и пассажирские перевозки, чтобы создать самую мощную и эффективную империю.

Популярность Transport Fever 2 невероятна: в Steam Workshop доступно более 10 000 модов, среднее время игры превышает 100 часов и в Steam собрано более 16 000 отзывов, 88% из которых положительные. Metascore игры составляет 76 на ПК и 80 на PlayStation 5.

«Большое спасибо нашему сообществу за их поддержку, отзывы, удивительные творения и постоянный интерес к Transport Fever 2. Спасибо за все!» — сказал Бэзил Вебер, генеральный директор Urban Games. «Наша команда растет, чтобы ваши мечты сбывались. Transport Fever 2 выиграет от усердной работы команды разработчиков, которая будет неустанно работать, чтобы удовлетворить потребности сообщества».

Transport Fever 2 доступна на ПК, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.