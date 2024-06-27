Для шутера Trepang2 выйдет новое дополнение Bladekisser в конце июля

Trepang Studios и Team17 Digital представили новейшее дополнение для хитового экшен-шутера Trepang2 с Bladekisser. Стреляйте и прорубайтесь сквозь врагов, отправляйтесь на новые миссии в новых областях и вступайте в ближний, жестокий бой с помощью своего меча.
После запуска Trepang2 в прошлом году в этом дополнении будет 3 новых вида оружия, новый меч, новый пулемет и револьвер для уничтожения врагов. Оно также включает 2 новых побочных миссии, 9 карт боевого симулятора, 3 HVT и новую разведданные.
Дополнение Bladekisser будет доступно с 25 июля.
монтаж топ, ждем длс)
у меня эпилепсия началась от таких ярких красок
А у меня встал.
ахаха