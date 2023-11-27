В сеть утек первый геймплей экшен-шутера Tribes 3

Несколько дней назад в сети начали появляться интригующие скриншоты продолжения культовой серии научно-фантастических шутеров от первого лица Tribes. Информации о проекте все еще немного, но благодаря еще одной утечке мы можем в полной мере оценить новый проект. В сети раньше времени появилась демонстрация игрового процесса Tribes 3, которая показывает головокружительные перестрелки и характерный экшен.

Сообщается, что геймплей игры был записан еще на альфа-версии проекта, поэтому некоторые элементы могут быть сильно изменены разработчиками в будущем. К слову, авторы свежей утечки подтверждают, что за созданием новой части Tribes 3 стоит относительно молодая студия Prophecy Games, которая ранее выпустила Starsiege: Deadzone.

Команда разработчиков проекта вызывает серьезные опасения у фанатов серии Tribes. По мнению игроков, студия Prophecy Games внедряет в свои игры неприятные внутриигровые покупки. В их игре Starsiege Deadzone можно найти скины за 40 долларов, однако всего через 2 месяца после релиза разработчики отказались от долгосрочной поддержки проекта, игнорируя все негативные отзывы. Каким будет положение дел с Tribes 3, узнаем уже после его релиза.