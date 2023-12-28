Вышел обзорный трейлер карты Wavemist для шутера Tribes 3: Rivals

Разработчики Tribes 3: Rivals, скоростного шутера от первого лица, предлагают нам окунуться в мир игры, показав нам превью-ролик новой карты под названием Wavemist.
Мы еще не знаем точной даты релиза игры на ПК (Steam), так как студия Prophecy Games не сообщила об этом, однако сегодня они опубликовали обзорный трейлер карты Wavemist на YouTube. Видео демонстрирует огромные статуи воинов и башни, множество холмов, пруды и постройки, напоминающие бункеры, которые пользователи смогут обнаружить на поле боя.
В Tribes 3: Rivals мы сможем исследовать открытый мир, используя систему скольжения и реактивные ранцы, играть за разные классы, настраивать способности, перки и ладауты оружия, наслаждаться командными битвами и попробовать различные режимы игры.
Если вы хотите принять участие в бета-тестах, то рекомендуется заглянуть на официальный сайт Prophecy Games и оставить заявку.