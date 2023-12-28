Вышел обзорный трейлер карты Wavemist для шутера Tribes 3: Rivals

Этот многопользовательский шутер от первого лица делает акцент на командной работе, тактическом мышлении и скорости реакции. Каждый игрок может выбрать себе уникального персонажа из разных классов — лёгких, средних и тяжёлых. У всех есть свои фишки: кто-то отличается скоростью, кто-то надёжной бронёй, а кто-то огневой мощью.

Геймплей разворачивается на обширных локациях с самыми разными ландшафтами — от заснеженных гор до таинственных пустынь. Персонажи скользят по этим просторам на лыжах, реактивных ранцах и других средствах передвижения. А главная их цель — захватить флаг противника и отчаянно защищать свой собственный.

Широчайший арсенал оружия, косметических элементов и умений позволяет каждому создать своего неповторимого героя со своим стилем игры. Тут есть простор для тактики и творческого самовыражения. Игроки могут даже создавать собственные карты и изменять физические законы игрового мира.