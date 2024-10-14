Состоялся анонс сюжетного изометрического экшена Tron: Catalyst

В октябре Devolver Digital анонсировала запуск нового издательского лейбла Big Fan Games, целью которого станет поддержка игр, использующих известные лицензионные IP. Первым проектом стал Tron: Catalyst, разработанный студией Bithell Games в сотрудничестве с Disney Games.

Tron: Catalyst - это сюжетный изометрический экшен, действие которого разворачивается в мире ТРОНа. Главным героем станет программа Экзо, способная инициировать временные петли внутри Сети. Используя эту уникальную способность, игроки будут сражаться с владыками разрушающейся Сети, выполняя миссии как пешком, так и на знаменитом световом цикле. В игре обещана динамика боев в стиле rogue-lite.

Проект продолжает сюжетные линии, заложенные в Tron: Identity, и перенимает некоторые черты других популярных игр, таких как Hades, с акцентом на стремительные бои и гоночные элементы.

Tron: Catalyst выйдет в 2025 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.