Tropico 6 получит поддержку моддинга ©

Разработчики Limbic Entertainment и Realmforge Studios и издатель Kalypso Media объявили о крупном обновлении для Tropico 6 (ПК): благодаря официальной поддержке моддинга в бета-версии вы можете привнести в Tropico свои собственные идеи и создавать или изменять что угодно, от зданий до карт и даже игровой механики — или вы можете скачать моды, созданные другими игроками.

Во время бета-тестирования вы можете загружать и использовать моды через mod.io с бета-версией Tropico 6 в Steam. В ближайшие месяцы моды также будут доступны в релизной версии Tropico 6 в Steam, GOG и Epic Games Store.