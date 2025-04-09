Создатели Palworld помогут с издательством загадочного симулятора курьера Truckful

Издательство Pocketpair Publishing, ставшее известным благодаря Palworld, анонсировало свою первую игру — Truckful. Этот симулятор езды на пикапе разработан польской студией MythicOwl и будет доступен в Steam. Точная дата релиза пока не объявлена.

В игре игрокам предстоит путешествовать по сельским долинам, доставляя грузы местным жителям. Однако не всё так просто: городок, в который вы попали, скрывает множество тайн, а старый лес, наблюдающий за вами, обещает немало загадок.