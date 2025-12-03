ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Царевна 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Инди, От третьего лица
5.7 25 оценок

Объявлена дата запуска плейтеста Царевны

Studio WATT Studio WATT

Объявляем дату запуска первого плейтеста Царевны: 5 декабря вы сможете погрузиться в приключение вместе с Царевной-Лебедь, чтобы поделиться своим мнением с разработчиками и повлиять на процесс разработки.

На данный момент получено уже 18979 заявок на плейтест. Этот этап – закрытый, и доступы будут распределяться рандомно. Если вы хотите принять участие, достаточно кликнуть на
кнопку “Запросить доступ” на главной странице проекта:

При одобрении заявки уведомление придет на почту, а билд плейтеста окажется в вашей библиотеке Steam.

До встречи в первом слэшере, где балет и бои сплелись на фоне славянской мифологии! 👑

15
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Exit 8

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно‑нравственное развитие детей», — заявили в Роскомнадзоре.

Если хочется что то запретить, то нужно найти повод. Но вот нашелся )

P.S и сразу пост удалился.))

3
MNM 777
4
Властелин Сосцов

ну так конкуренция, рыночек)