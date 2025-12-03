Объявлена дата запуска плейтеста Царевны

Объявляем дату запуска первого плейтеста Царевны: 5 декабря вы сможете погрузиться в приключение вместе с Царевной-Лебедь, чтобы поделиться своим мнением с разработчиками и повлиять на процесс разработки.

На данный момент получено уже 18979 заявок на плейтест. Этот этап – закрытый, и доступы будут распределяться рандомно. Если вы хотите принять участие, достаточно кликнуть на

кнопку “Запросить доступ” на главной странице проекта:

При одобрении заявки уведомление придет на почту, а билд плейтеста окажется в вашей библиотеке Steam.

До встречи в первом слэшере, где балет и бои сплелись на фоне славянской мифологии! 👑