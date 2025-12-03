Объявлена дата запуска плейтеста Царевны

Объявляем дату запуска первого плейтеста Царевны: 5 декабря вы сможете погрузиться в приключение вместе с Царевной-Лебедь, чтобы поделиться своим мнением с разработчиками и повлиять на процесс разработки.
На данный момент получено уже 18979 заявок на плейтест. Этот этап – закрытый, и доступы будут распределяться рандомно. Если вы хотите принять участие, достаточно кликнуть на
кнопку “Запросить доступ” на главной странице проекта:
При одобрении заявки уведомление придет на почту, а билд плейтеста окажется в вашей библиотеке Steam.
До встречи в первом слэшере, где балет и бои сплелись на фоне славянской мифологии! 👑
«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно‑нравственное развитие детей», — заявили в Роскомнадзоре.
Если хочется что то запретить, то нужно найти повод. Но вот нашелся )
P.S и сразу пост удалился.))
ну так конкуренция, рыночек)