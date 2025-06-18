Представлен анонсирующий трейлер игры в жанре темного фэнтези Tsarevna

Разработчик Hannah's Day Watt Games анонсировал Tsarevna, игру в жанре темного фэнтези от третьего лица, которая выйдет на ПК в Steam в 2026 году.
Tsarevna — это игра в жанре слэшера от третьего лица, сочетающая в себе точный бой на мечах с элегантностью классического балета, действие которой происходит в темном фэнтезийном мире, созданном на основе славянского фольклора.
Игроки берут на себя роль Царевны, молодой воительницы и наследницы павшей династии. Вооруженная магическим клинком, выкованным из самих эмоций, она сражается с ордами существ, взятых из мифов — призраками, русалками, лесными духами — в поисках мести и истины в мире, изуродованном давно забытым катаклизмом.
Основная боевая система Tsarevna построена на хореографических движениях, заимствованных у всемирно известной балерины Алены Ковалевой, прима-балерины Большого балета. Каждое вращение, прыжок и удар текут с балетной точностью, превращая каждую схватку в смертельное представление.
Действие игры Tsarevna разворачивается после темной и раздробленной эпохи. Она ведет игроков в путешествие по зачарованным и заброшенным мирам — от глубин Подземного мира до небесных земель Ирия. По пути игроки столкнутся с древними божествами, откроют забытое прошлое царевны и узнают цену владения силой, коренящейся в скорби и красоте.
ха
Когда очень хотели поиграть за Близняшку из Атомика
музыка вообще не подходит
саунд можно было и атмосфернее наложить. А то темное фентези, балет, и какая то попса... ну правда, зачем? // Андрей Хохлов
Это не трейлер, а максимум тизер. Анимация оборачивающегося чувака удручает (привет PS2), ещё есть время переименовать студию в WatTF.
Ммм, «сказка о царе Салтане», тереть фольклор… ну, ну