Представлен анонсирующий трейлер игры в жанре темного фэнтези Tsarevna

Разработчик Hannah's Day Watt Games анонсировал Tsarevna, игру в жанре темного фэнтези от третьего лица, которая выйдет на ПК в Steam в 2026 году.

Tsarevna — это игра в жанре слэшера от третьего лица, сочетающая в себе точный бой на мечах с элегантностью классического балета, действие которой происходит в темном фэнтезийном мире, созданном на основе славянского фольклора.

Игроки берут на себя роль Царевны, молодой воительницы и наследницы павшей династии. Вооруженная магическим клинком, выкованным из самих эмоций, она сражается с ордами существ, взятых из мифов — призраками, русалками, лесными духами — в поисках мести и истины в мире, изуродованном давно забытым катаклизмом.

Основная боевая система Tsarevna построена на хореографических движениях, заимствованных у всемирно известной балерины Алены Ковалевой, прима-балерины Большого балета. Каждое вращение, прыжок и удар текут с балетной точностью, превращая каждую схватку в смертельное представление.

Действие игры Tsarevna разворачивается после темной и раздробленной эпохи. Она ведет игроков в путешествие по зачарованным и заброшенным мирам — от глубин Подземного мира до небесных земель Ирия. По пути игроки столкнутся с древними божествами, откроют забытое прошлое царевны и узнают цену владения силой, коренящейся в скорби и красоте.