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Царевна 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Инди, От третьего лица
3.3 7 оценок

Представлен анонсирующий трейлер игры в жанре темного фэнтези Tsarevna

monk70 monk70

Разработчик Hannah's Day Watt Games анонсировал Tsarevna, игру в жанре темного фэнтези от третьего лица, которая выйдет на ПК в Steam в 2026 году.

Tsarevna — это игра в жанре слэшера от третьего лица, сочетающая в себе точный бой на мечах с элегантностью классического балета, действие которой происходит в темном фэнтезийном мире, созданном на основе славянского фольклора.

Игроки берут на себя роль Царевны, молодой воительницы и наследницы павшей династии. Вооруженная магическим клинком, выкованным из самих эмоций, она сражается с ордами существ, взятых из мифов — призраками, русалками, лесными духами — в поисках мести и истины в мире, изуродованном давно забытым катаклизмом.

Основная боевая система Tsarevna построена на хореографических движениях, заимствованных у всемирно известной балерины Алены Ковалевой, прима-балерины Большого балета. Каждое вращение, прыжок и удар текут с балетной точностью, превращая каждую схватку в смертельное представление.

Действие игры Tsarevna разворачивается после темной и раздробленной эпохи. Она ведет игроков в путешествие по зачарованным и заброшенным мирам — от глубин Подземного мира до небесных земель Ирия. По пути игроки столкнутся с древними божествами, откроют забытое прошлое царевны и узнают цену владения силой, коренящейся в скорби и красоте.

10
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Alex40001

ха

1
Talendor3

Когда очень хотели поиграть за Близняшку из Атомика

1
CorporealOstron

музыка вообще не подходит

1
Пользователь ВКонтакте

саунд можно было и атмосфернее наложить. А то темное фентези, балет, и какая то попса... ну правда, зачем? // Андрей Хохлов

1
StarfieJId

Это не трейлер, а максимум тизер. Анимация оборачивающегося чувака удручает (привет PS2), ещё есть время переименовать студию в WatTF.

1
Макс Спичка

Ммм, «сказка о царе Салтане», тереть фольклор… ну, ну