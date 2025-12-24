Разработчики показали новый концепт моба в "Царевне"

Новый взгляд на Чернь!

Не всегда изначальный вид персонажей остаётся с нами. Чаще это миллионы поисков, референсов, визуальных исследований и бесконечные эксперименты.

Сегодня представляем обновлённый дизайн персонажа Чернь — мрачный, завораживающий и по-своему прекрасный. Этот моб стал глубже, контрастнее и ближе к тому образу, который мы всегда хотели передать.

Чернь – простые люди или воины, погибшие в бою. Их экипировка небогата, поскольку в курган не клали много: топор как атрибут воина и защиту от темных сил, скромные украшения, одежду. Лица нечисти сокрыты ритуальными масками, амуницией скоморохов и окрутников, для которых маски являлись символом смены личины и статуса, временного перехода живого человека в потусторонний мир.

Совсем скоро покажем 3D-моделинг и то, как этот образ обретает форму!

💫 Добавляйте ЦАРЕВНУ в желаемое на Steam и следите за развитием персонажей!