СМИ: Sony все еще работает над игровым перезапуском Twisted Metal

Не так давно в сети активно обсуждали вероятный скорый анонс перезапуска популярной гоночной аркады с истреблением машин Twisted Metal от PlayStation. Последняя игра этой серии вышла еще в далеком 2012 году, и с тех пор казалось, что даже сами создатели успели забыть о существовании данной франшизы. Но новая информация от журналистов дает надежду на возвращение Twisted Metal на консоли Sony и даже первое появление на ПК.

Согласно новой информации от журналистов из VGC, Sony по-прежнему работает над игровым ребутом франшизы. Игра находится в активной фазе производства, и ее анонс вполне может состояться уже в этом году, во время летних презентаций.

Если верить прошлым утечкам, новая Twisted Metal планировалась к распространению по условно-бесплатной модели, а главным разработчиком должна была стать студия Firesprite. По более свежим данным, команда авторов и модель распространения могли измениться, а одной из приоритетных платформ мог стать также ПК.