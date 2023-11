Фанаты Uncharted просят сделать ремейк легендарной трилогии

Uncharted уже давно считается визитной карточкой компании Naughty Dog. Как игра, создавшая уникальное сочетание захватывающего геймплея и кинематографических моментов, эта франшиза занимает особое место для миллионов поклонников.

Недавно Uncharted 2 и 3 отметили свои юбилеи. Naughty Dog также отметила, что первой игре, с которой все началось, исполнилось 16 лет, что вызвало новый подъем интереса. Несмотря на то что история Натана Дрейка завершилась в Uncharted 4, поклонники жаждут новой игры и заваливают Naughty Dog письмами с просьбой сделать ремейк трилогии.

Последняя игра Uncharted была самостоятельным спин-оффом с Хлоей и Надин. С тех пор серия оставалась без внимания в течение шести лет.

Naughty Dog обновила две последние игры Uncharted для PS5, а недавно перенесла их на ПК. Интересно, что этот сборник оказался одним из самых слабых среди выпущенных на ПК игр от PlayStation, что, возможно, связано с отсутствием предыдущих игр на ПК.

Уже после выхода ПК-версии стало ясно, что франшиза востребована не только пользователями PlayStation. И некоторые фанаты считают, что эти игры заслуживают ремейка, и ремастера 2015 года недостаточно.

Серия Uncharted всегда отличалась лучшим в своем классе визуальным оформлением и технологиями. Поэтому, несмотря на возраст, эти игры вполне играбельны и сегодня. Однако между третьей и четвертой частями Naughty Dog совершила невероятный скачок.

Помимо очевидной разницы в визуальном оформлении, в игры, созданные для PS4, гораздо приятнее играть. Поэтому данный запрос не лишен смысла. Uncharted: Drake's Fortune, в частности, могла бы многое выиграть от ремейка.

Эта часть обычно считается самой слабой в трилогии, поскольку до выхода второй игры Naughty Dog еще не определилась с направлением развития серии.

Поскольку The Last of Us была недавно переделана, мы не видим причин, по которым это не может быть сделано для Uncharted. Naughty Dog также занимается ремастерингом The Last of Us Part 2, демонстрируя готовность вдохнуть новую жизнь в старые проекты.

Такие команды PlayStation, как Bluepoint Games, продемонстрировали мастерство в создании ремейков благодаря таким релизам, как Demon's Souls. Студия также принимала участие в создании ремастеров Uncharted для PS4, так что она уже знакома с этой франшизой.

Несмотря на то, что Bluepoint Games пока занята, Naughty Dog может легко отдать ремейки на аутсорсинг, если на них будет достаточный спрос и PlayStation увидит выгоду в том, чтобы снова заняться этой франшизой.