Under the Waves получила релизный трейлер

Игра от Paralel Studio, сочетающая в себе атмосферные и психологические элементы хоррора, выйдет в конце месяца. Помимо подробностей игрового процесса, короткое видео также дает представление о личности главного героя Стэна. Телефонный разговор, который можно услышать в видео, показывает, что он не только выполнял очень опасную и одинокую работу на дне моря за конкурентоспособную заработную плату.
Стэн, профессиональный дайвер в Северном море, пытается преодолеть исчезновение во время долгой подводной миссии. Застряв в навязанном себе одиночестве, он начинает переживать странные события и ему придется сделать самый важный выбор в своей жизни.
Игра выйдет 29 августа на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5.