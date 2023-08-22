Under the Waves получила релизный трейлер

Это история о том, как горе может поглотить человека и отрезать его от мира. Стэн — профессиональный водолаз, который потерял всё, что было ему дорого. Он уединяется в технофутуристическом подводном комплексе 70-х годов и пытается забыть своё прошлое. Но в глубине Северного моря его ждут не только одиночество и тоска, но и загадочные явления, которые заставят его сомневаться в своём рассудке. Стэну предстоит сделать самое важное решение в своей жизни: остаться на дне или вернуться к свету.